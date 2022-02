Betrugsprozess gegen Remscheider : Zeugen kommen aus dem ganzen Bundesgebiet

Remscheid/WUPPERTAL Um Licht ins Dunkel der Betrugsanzeigen zu bringen, die es nach nicht erbrachten Lieferungen aus Online-Verkäufen hagelte und durch die ein Remscheider in Untersuchungshaft wanderte, holte das vorsichtige Landgericht Wuppertal weit aus.

Nein, es waren keine Millionenschäden entstanden. Hier ging es „nur“ um Bagatellschäden zwischen 100 und 300 Euro pro Fall. Aber das Gericht sah sich in der Verantwortung, eine drohende mehrjährige Haftstrafe einwandfrei begründen zu können. Abgesehen davon, dass der Angeklagte die Schadensfälle durchaus einräumte, stritt er vorsätzlichen Betrug ausdrücklich ab. Bereits die Vorwürfe einer nicht eingetragenen Firma ohne Firmensitz hatten sich als wenig haltbar herausgestellt, und im Verhältnis zur Menge der problemlos erledigten Verkäufe scheint die beklagte Fehlerquote durchaus gering. Von den trotz weiter Anreise erschienenen Zeugen hatten lediglich drei auf ihre Zahlung keine Lieferung bekommen, zwei Lieferungen waren zum Teil falsch oder das Zubehör wie Akkus und Ladegeräte fehlte. Durch Sperrung des Accounts nach den ersten Beschwerden habe er die Reklamationen und Aufträge nicht mehr bearbeiten können, so der Angeklagte. Er bat um Entschuldigung und bot Kompensation an – sobald möglich.