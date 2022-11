Remscheider Stadtarchiv Zeitdokumente vor Zerfall geschützt

Zwei Arbeitsschritte, die ihre Zeit benötigt haben – erst im September 2022, also gut eineinhalb Jahre später, sind die bearbeiteten Karteikarten wieder im Stadtarchiv eingetroffen. In modernen Archivkartons, die zusätzlich vor dem Papierzerfall schützen. „Unsere insgesamt 201.760 Meldekarten haben ein Gesamtgewicht von 3200 Kilogramm. Man kann sich also vorstellen, was wir beim Ein- und Ausladen der Kartons aus dem Transporter geschleppt haben. Wir konnten uns das Fitnessstudio echt sparen“, erinnert sich Archivarin Sarah Baldy lachend zurück.