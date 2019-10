Nacht der Kultur : Remscheid zeigt sich von seiner besten Seite

Info

Kirchen Die Luther-Kirche lud zur irischen Nacht ein und bot im Laufe des Abends drei 25-minütige Konzerte ein, bei denen Irish Folk an der Kirchenorgel ertönte. In der Friedenskirche lud der Frauenchor Lyra zum Mitsingen ein. Auch in der Evangelischen Stadtkirche am Markt sowie in Lennep und in der Katholischen Kirche St. Suitbertus wurde musiziert.

Shuttle-Bus Aufgrund mangelnder Resonanz aus den Vorjahren wurde in diesem Jahr auf ein Shuttle-Service zwischen den verschiedenen Veranstaltungsorten verzichtet.