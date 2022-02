Corona in Remscheid : Zahnärzte unterstützen Impfkampagne

Zahnarzt Dr. Arndt Kremer in seiner Praxis an der Lenneper Straße im Südbezirk. Foto: Jürgen Moll

18 Remscheider Zahnmediziner haben sich zum Impfarzt ausbilden lassen. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein bestimmt den Einsatzort.

Remscheid Die Impfkampagne in der Seestadt auf dem Berge erhält medizinische Unterstützung. 18 Zahnärzte aus Remscheid wollen sich als Impfärzte in den täglichen Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus‘ einbingen, berichtet deren Sprecher Arndt Kremer auf Anfrage unserer Redaktion. Die Dentisten müssen dafür eine theoretische Schulung absolvieren sowie eine Hospitanz in einer Impfstelle. „Die Zahnärzte machen die kompletten Abläufe mit und schauen den Ärzten über die Schulter“, berichtet Stadtsprecherin Viola Juric. Am Ende des Tages erhalten sie ein Zertifikat, das sie bei der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein (KV) einreichen. Die teilt die Kollegen dann für ihre Einsätze ein. Ein Prozess, auf den die Stadt keinen Einfluss hat. „Wir bestellen die Ärzte bei der KV“, sagt Juric.