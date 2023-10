Klinik-Schließungen im Bergischen Land Zahnärzte sorgen sich um Patienten-Versorgung

Verschlechtert sich durch die am Ende des Jahre anstehende Schließung der Lukas-Klinik in Solingen die medizinische Versorgung auch in Remscheid? Diese Sorge treibt seit der Nachricht von der Insolvenz der Kplus-Gruppe, die das Krankenhaus in Ohligs betreibt, die niedergelassenen Zahnärzte in Remscheid um.