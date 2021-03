Corona in Remscheid

Remscheid Eine 81-jährige Remscheiderin ist nach Angaben der Stadt mit Covid-19 gestorben. Damit hat sich die Zahl der Toten mit oder wegen Corona auf 135 erhöht.

Laut dem Gesundheitsamt gab es am Sonntag 286 Bürger, die an Covid-19 erkrankt waren. Damit gibt es insgesamt 4056 positiv getestete Remscheider, 3636 gelten als genesen. Das Robert-Koch-Institut bezifferte den Inzidenzwert am Sonntag auf 142,8.