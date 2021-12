Stadt Remscheid meldet zwei weitere Todesfälle : Zahl der Corona-Opfer steigt auf 206

Remscheid Die Stadt meldet zwei weitere Opfer der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Verwaltung sind ein 68-jähriger und ein 84-jähriger Remscheider mit oder an einer Covid-19-Infektion gestorben.

Damit erhöhte sich die Zahl der Opfer im Stadtgebiet auf nunmehr 206. Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell 697 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Der Inzidenzwert lag am Donnerstag bei 344,3.

Die Krankenhäuser melden 20 an Covid-19 erkrankte Personen als sogenannte Hospitalisierungsfälle. Fünf dieser Personen sind intensivpflichtig, drei Personen werden beatmet.

Ab Montag, 27. Dezember, unterstützt die Bundeswehr den Betrieb der beiden neuen städtischen Impfstellen in der Sporthalle Lüttringhausen sowie der ehemaligen Katholischen Grundschule Am Stadion in Lennep. Diese von Seiten der Stadt erbetene Hilfe hat die Bundeswehr jetzt zugesagt.

Wer sich erst- oder zweitimpfen lassen möchte oder sich seine Auffrischungsimpfung abholen will, kann ohne Termin vorbeikommen. Bis zum 31. Dezember wird in beiden Hallen an jedem Wochentag von 9 bis 19 Uhr gegen Corona geimpft.

