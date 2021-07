Zahlen zur Pandemie : Zahl der Corona-Opfer steigt auf 177

Remscheid In Remscheid ist ein 71-jähriger Mann im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben, berichtet das städtische Gesundheitsamt am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der Corona-Opfer in der Seestadt auf dem Berge auf 177.