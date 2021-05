Pandemie in Remscheid : Zahl der Corona-Opfer steigt auf 153

Remscheid In Remscheid sind zwei weitere Menschen im Zusammenhang mit der Lungenerkrankung Covid-19 gestorben, meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch – ein 68-jähriger Mann und eine 91-jährige Frau.

Damit ist die Zahl der Corona-Opfer in der Seestadt auf dem Berge auf 153 gestiegen. 548 Bürger sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Zudem leben 1033 Personen isoliert, weil sie als Verdachtsfälle gelten.

Derweil öffnen zwei neue Teststellen: Das Zentrum Sana am Standort Burger Straße 211 bietet ab sofort die kostenfreien Bürgerschnelltests Montag / Mittwoch / Freitag von 14 bis 18 Uhr und Dienstag / Donnerstag und am Wochenende / an Feiertagen von 9 bis 13 Uhr an.