Remscheid/Wuppertal : Urteil wegen Volksverhetzung bleibt bestehen

Remscheid/Wuppertal Nach der Urteilsverkündung wischte sich die Angeklagte die Tränen aus den Augen. So recht mochte sie nicht glauben, das sie mit ihrer Berufung keinen Erfolg hatte. Zuvor hatte die Richterin das erstinstanzliche Urteil bestätigt: Die dort wegen Volksverhetzung, Beleidigung und Bedrohung verhängte Geldstrafe von 1800 Euro wird die Zeitungsbotin, die von einer geringen Rente lebt, nun wohl bezahlen müssen.

Aber was war überhaupt passiert an diesem Freitag im Juni 2017, der nun der 55-Jährigen zum Verhängnis wurde? Wie immer montags, mittwochs und freitags will sie dort Zeitungen ausgetragen haben. Vermutlich war sie damit gerade fertig, als ihr vor der Stadtsparkasse an der Gertenbachstraße eine Frau begegnete. Die Bankangestellte war auf dem Weg zur Arbeit in einen anderen Ortsteil. Die Zeitungsbotin soll sofort mit ihren Tiraden begonnen und das hier gesagt haben: „Scheiß Ausländer, ihr gehört alle vergiftet und vergast. Ich würde Dir am liebsten die Kehle durchschneiden.“ An die Situation erinnert sich das Opfer so: „Sie hatte fast Schaum vor dem Mund.“ Sie selbst habe nichts gesagt und sei zum Bus geeilt. Allerdings zu einer anderen Haltestelle als üblich, weil sie der Angeklagten nicht mehr habe begegnen wollen. Die sei jedoch später noch an ihr vorbeigelaufen – geistesgegenwärtig habe sie zum Handy gegriffen, um ein Foto der Frau zu machen.