Urteil für Remscheider Mehrjährige Haft für Raubüberfälle mit Cuttermesser

Die Angeklagten, so Schütz, hätten sich aus der Remscheider „Szene“ im Umfeld eines Kiosks und eines Parks gekannt. Kiffen und Gewalt habe eine Rolle gespielt, auch dort seien schon „andere abgezogen“ worden. Am Abend des 11. November und ein weiteres Mal am 26. November 2023 habe man dann gemeinsam geschlossen, nach Köln zu fahren, um Passanten auszurauben. „Das Verfahren zeigt auch, dass die Gruppendynamik nicht zu stoppen ist und jederzeit eskalieren kann“, so Schütz. Sie wandte sich nach deren aus ihrer Sicht halbherzigen Entschuldigungen an die Angeklagten mit den Worten: „Dabei geht es nicht um Ihren Seelenfrieden!“