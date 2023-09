Naturschutz in Remscheid „Akzeptieren, dass der Wolf dazugehört“

Wolfssichtungen werden zuletzt häufiger gemeldet. Dabei kann es sich um Jungtiere handeln, die das Rudeln verlassen haben. Auf ihren Wanderungen können sie große Strecken zurücklegen. Meist sind sie in der Nacht unterwegs. Der Beiratsvorsitzende Karl-Frieder Kottsieper hatte den ehrenamtlichen Wolfsberater, der in der Station Natur und Umwelt in Wuppertal arbeitet, eingeladen, um zu klären, was vorausschauend und präventiv getan werden kann, um sich auf die Begegnung mit dem Wolf einzustellen. Der, so berichtete Ziegler, ist in Deutschland „streng geschützt“. Das Ziel sei, dass sich die Lebensbedingungen der Tiere nicht verschlechtern und sich ihr Bestand langfristig stabil entwickeln kann.