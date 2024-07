Grundsteuerreform in Remscheid Sven Wolf: Land wälzt Verantwortung an Kommunen ab

Doch wie man es nimmt – müssen die Kommunen entscheiden, so tragen sie auch das Risiko, wie die Redaktion bereits berichtete. „Jede Gemeinde muss eine verfassungsrechtliche Abschätzung vornehmen, ob die Höhe des Hebesatzes rechtmäßig ist“, erklärte der Remscheider Stadtkämmerer Sven Wiertz in einem Redaktionsgespräch Ende Juni. Sobald jede Kommune aber selbst entscheidet, muss sie ihre Entscheidung nicht nur hinreichend verfassungsrechtlich rechtfertigen. Sie macht sich auch verantwortlich. Klagen von Steuerzahlern seien zu erwarten, sagte Wiertz in dem Gespräch.