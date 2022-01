Feuer in Remscheid : Wohnung unbewohnbar, Mieter in Sicherheit

Wohnung unbewohnbar, Mieter in Sicherheit

Feuer in Remscheid

Remscheid Am Dienstagnachmittag erreichte der Notruf einer Bewohnerin der Büchelstraße die Leitstelle der Feuerwehr. Sie meldete eine starke Rauchentwicklung aus der Erdgeschoßwohnung. Zusätzlich war der Alarm der Heimrauchmelder aus der betroffenen Wohnung hörbar.

Das Wohnzimmer brannte in voller Ausdehnung. Zum Glück wurden keine Personen in der Wohnung vorgefunden. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, bevor dieser auf weitere Wohnungen des Hauses übergreifen konnte. Die Brand-Wohnung ist nicht mehr bewohnbar. Die Mieter, die später vor Ort eintrafen, wurden in einer Notunterkunft untergebracht.