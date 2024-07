Zensus-Ergebnisse Wohnen in Remscheid: Klein, günstig und zur Miete

4,8 Prozent aller Wohnungen in Remscheider Wohngebäuden standen 2022 leer. Zum Vergleich: der NRW-weite Schnitt lag hier bei 3,3 Prozent. Fast die Hälfte der leer stehenden Wohnungen war dem Statistischen Landesamt zufolge in Nordrhein-Westfalen seit mehr als einem Jahr oder länger nicht bewohnt. „Die durchschnittliche Dauer des Leerstandes war in größeren Städten tendenziell länger als in kleineren Gemeinden“, heißt es weiter in dem Bericht. In Remscheid lag 2022 die Quote der Eigentümer, die in ihrem Wohneigentum lebten, bei 36,2 Prozent. Damit wohnten weniger Remscheider Hausbesitzer in den eigenen vier Wänden als im Durchschnitt in NRW: Der lag bei 40,6 Prozent. Vor allem in ländlichen Räumen wohnten viele Menschen im Eigentum, so der Zensus. Am niedrigsten lag der Anteil in Düsseldorf mit 22,1 Prozent.