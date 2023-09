Recycling in Remscheid TBR: Lenneper Straße als Wertstoffhof ungeeignet

Genutzt wird das vom TBR-Verwaltungsgebäude an der Lenneper Straße nur durch die Bahnlinie getrennte Grundstück hauptsächlich für den Umschlag des Altpapiers, das über die blaue Papiertonne und Container gesammelt wird. Die Remscheider sind nicht nur fleißige Sammler, sondern achten auf darauf, dass keine Fremdkörper in der Tonne landen. Die Zahl der so genannten Fehlwürfe ist gering, berichtete Geschäftsbereichsleiter Michael Sauer. Allerdings sind die Mengen, die in den Containern und Tonnen im Stadtgebiet landen, rückläufig. Zirngiebl sieht darin auch eine Konsequenz aus der Konsumzurückhaltung der Bürger als Folge der hohen Inflation in Deutschland.