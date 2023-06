Werstoffsammlung in Remscheid Wohin mit dem Wertstoffhof?

Die Ratsmehrheit von SPD, Grünen und FDP möchte auf dem Areal, das an einigen Stellen spektakuläre Ausblicke bietet, lieber Freizeitnutzungen ermöglichen. Ein Wertstoffhof, dessen Besucher weite Wege über das Gelände fahren müssen, passt in dieses Konzept nicht hinein. Am Ortstermin nahmen auch Anwohner teil, die Nachbarn eines Wertstoffhofes an dieser Stelle wären. Sie sorgen sich um Lärmbelästigung. Einen weiteren Ortstermin des Ausschusses soll es demnächst am TBR-Standort an der Lenneper Straße geben. Die Idee: Durch Zukauf von Flächen Platz schaffen für eine Wertstoffsammlung, die zudem zentraler liegt als die aktuell am westlichen Rand der Stadt.