Aus dem Rat Wochenmarkt bleibt auf dem Theodor-Heuss-Platz

In einer Sonderratssitzung am Donnerstag kam das Thema zur Sprache. Markus Kötter warf der Stadt vor, den Beschickern damit noch mehr zu schaden, als dies ohnehin in der vergangenen Zeit durch die Umstrukturierung des Marktes geschehen sei. Auch Otto Mähler (SPD) zeigte sich empört über die schriftlichen Ausführungen.