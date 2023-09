Standort in Remscheid gesucht Neuer Anlauf für die Bibliothek der Zukunft

Innenstadt · Wo entsteht der Dritte Ort in Remscheid? Der Wunschstandort an der Alleestraße wird immer unrealistischer. Nun nimmt die Politik die Stadtbücherei an der Scharffstraße in den Blick.

26.09.2023, 06:00 Uhr

Die Zentralbibliothek an der Scharffstraße. Foto: Henning Röser/Röser, Henning