Heimatliebe in Remscheid Das Werkzeug gehört zur DNA der Stadt

Neulich stand ein Herr im Foyer des Werkzeugmuseums und holte aus seiner Tasche ein Bündel Kellen. Er fragte, ob das alte Remscheider Werkzeug womöglich historisch interessant sein könnte. Museumsdirektor Andreas Wallbrecht erkannte auf den ersten Blick: „Es waren weniger die Kellen, sondern viel mehr die originale Verpackung.“ Die sechs Kellen, die einst ein Remscheider Werkzeugunternehmen produziert hatte, waren in Ölpapier eingeschlagen und mit einer Kordel verbunden. Offensichtlich hatte diese Verpackung seit den 1970er Jahren niemand mehr angerührt. „Damit ist es für uns ein wichtiger Zeitzeuge“, sagt Wallbrecht. Zumal es das Remscheider Unternehmen, das die Kellen einst herstellte, gar nicht mehr gibt. Das Museum schloss also einen Vertrag mit dem zufriedenen Spender, nahm das Material dankend entgegen und fand kurze Zeit später einen Platz in der Ausstellung.