Hühner-Mobil in Remscheid : Wissenswertes über Huhn, Hahn und Ei

Gutgelaunt im Federvieh: Britta Cronauge liebt (ihre) Hühner. Foto: Jürgen Moll

Remscheid Vor zwei Jahren hat sich Britta Cronauge den Traum von eigenen Hühnern erfüllt. Seitdem ist sie auch mit ihrem Hühner-Mobil unterwegs.

Not macht erfinderisch. Wenn man wirklich eine positive Erkenntnis aus der Corona-Pandemie und ihren Auswirkungen ziehen will, dann diese, dass viele Menschen, die plötzlich über sehr viel mehr Zeit verfügten, sich Alternativen überlegten. Umso wichtiger natürlich, wenn das Plus an Zeit damit einhergegangen ist, dass man seinen eigentlichen Beruf nicht oder nur noch eingeschränkt ausüben konnte. So etwa Britta Cronauge aus Lüttringhausen. „Ich bin Schauspielerin und arbeite bei einem Tourneetheater in Wuppertal – da wurden vor ziemlich genau zwei Jahren alle Termine fürs erste abgesagt“, sagt die 47-Jährige. Da ging es der Schauspielerin und Theaterpädagogin mit einem Mal wie vielen ihrer Kollegen. „Aber die Hände in den Schoß zu legen – das ist nicht mein Ding“, sagt sie.

Von der katholischen Grundschule St. Franziskus in Lüttringhausen sei sie dann gefragt worden, ob sie nicht im Bereich der Nachmittagsbetreuung „etwas zum Thema Ernährung“ machen wolle. „Ich habe dort schon öfter kleinere Veranstaltungen gemacht, von dem her habe ich direkt ja gesagt“, sagt Britta Cronauge. Im Mai 2020 sei sie dann mit ein paar ihrer Hühner in den Kindergarten gegangen und habe „vom Huhn und vom Ei“ erzählt und den Kindern die gefiederten Tiere nähergebracht.

Info Theaterstück über die Kartoffel Kartoffel Neben dem Hühner-Theater haben Britta und Thomas Cronauge auch noch ein Theaterstück über die Kartoffel im Programm. „Wer weiß, es ist ganz viel möglich. Ab März biete ich zum Beispiel einen Kursus Schafe-Kuscheln auf einer Weide an der Herbringhauser Talsperre an“, sagt Britta Cronauge. www.deine-farmfreun.de

„Hühner sind mein Ding, ich bin von ihnen immer schon fasziniert und habe mir zu meinem 45. Geburtstag den Traum von eigenen Hühnern erfüllt“, sagt sie. Aus anfänglich drei Hühnern seien dann innerhalb kurzer Zeit 16 Tiere geworden, die sich mittlerweile im großzügigen Garten hinter dem Haus der Familie tummeln.

Der gefiederte Besuch im Kindergarten ist ein voller Erfolg. „Daher – und weil sich in Sachen Corona nicht wirklich eine Entspannung abzeichnete – habe ich dann angefangen, das Ganze auf eine professionellere Ebene zu bringen“, sagt die 47-Jährige. Flyer wurden erstellt, Corona-Fördermittel von Stadt und Land beantragt und ein Ein-Personen-Theaterstück geschrieben. „Darin erzähle ich viel über die Tiere, mache vor allem deutlich, dass das vermeintlich ,dumme Huhn‘ in Wirklichkeit gar nicht dumm ist. Im Gegenteil, Hühner sind sehr intelligente Tiere“, sagt Britta Cronauge.

Das mache sie im Theaterstück etwa dadurch deutlich, dass sie ein kleines Spielzeug-Huhn auf eine Duplo-Platte setze. „Dann sage ich den Kindern: So viel Platz wünscht sich ein Huhn. Und dann hole ich das echte Huhn hervor und setze es ebenfalls auf die Duplo-Platte – soviel Platz hat ein Huhn in der Massentierhaltung“, sagt sie. Das sei immer sehr eindrucksvoll. Zum Abschluss würde jedes Kind noch eine Feder oder einen Aufkleber von Tierschutzorganisationen bekommen. „Das ist mir sehr wichtig und darauf weise ich immer hin“, sagt die 47-Jährige.

Die Liebe zu den gefiederten Tieren begleitet sei schon viele Jahre. „Ich kenne das von früher von meinem Onkel – und auch aus der Familie meines Mannes Thomas. Vor gut zwei Jahren habe ich dann selbst auch Hühner angeschafft. Das hält sich vom Aufwand her sehr in Grenzen, die Tiere beschäftigen sich meist selbst, man muss sie eben füttern“, sagt sie. Sie sei selbst aber auch gerne in der Gesellschaft der Hühner. „Das hat beinahe etwas Meditatives, wenn man sie bei ihrem Tagewerk beobachtet“, sagt sie.

In den beiden Corona-Jahren, in denen sie naturgemäß mehr Zeit zu Hause verbracht habe, hätte sie zudem den Jahreslauf der Tiere sehr nah beobachten können. „Auch mein jüngerer Sohn ist ganz begeistert. Der ist jetzt acht Jahre alt und will später Bauer werden“, sagt Britta Cronauge lachend. Wenn der Junge nicht auffindbar sei, müsste sie nur im Stall nachsehen. „Dort findet man ihn immer.“