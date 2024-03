Ansichtssache Die Wirtschaft sollte selber in die Kinderbetreuung investieren

Das Beispiel der Cronenberger Firma Knipex, in deren Räumen der Gipfel stattfand, ist beeindruckend, taugt aber nur bedingt als Blaupause. Die dortige Betriebskita „Knipskiste“ konnte nur entstehen, weil der Firmeninhaber Gustaf Putsch deutlich mehr Geld reinsteckt als er aus Elternbeiträgen und Kibizpauschalen wieder hereinbekommt. So idealistisch denken nur die wenigsten Unternehmer. Kita-Plätze fehlen heute in NRW auch, weil sich das Thema für Investoren nicht rechnet. Gleichwohl ist die IHK mit dem Beispiel Knipex auf dem richtigen Weg. Mit der „Knipskiste“ hilft der Werkzeugspezialist nicht nur Familien, sondern auch sich selber, weil gut ausgebildete Frauen nach der Babypause schneller wieder in den Job zurückkehren.