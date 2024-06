Verkehrwende in Remscheid Eine Stadtbahn auf der S7-Strecke?

Manchmal muss man kreativ werden und vorhandene Potenziale nutzen. Das ist ein Ansatz, mit dem sich die Wählergemeinschaft W.i.R. jüngst beschäftigt hat. Ihre Idee, um die Verkehrswende in Remscheid voranzutreiben: eine Stadtbahn auf der Strecke der S7 innerhalb Remscheids. „Die Infrastruktur dafür ist bereits da. Wir müssten lediglich einige neue Haltestellen schaffen sowie die benötigten Züge“, sagt Tobias Brützel, der an dem Antrag mitgewirkt hat. Mit 13 bis 14 neuen Haltepunkten plus die vier bereits bestehenden der S7 wolle man so die Buslinie 654 „auf die Schiene“ bringen. Der Vorteil, so die Beteiligten, sei vor allem eine kürzere Fahrtzeit: Mit der aktuellen Buslinie dauere es 50 Minuten bis eine Stunde, durch die Stadt zu kommen. Mit der Bahn läge man bei etwa 23 Minuten. Eine Bahn ist Brützels Ansicht nach zudem attraktiver als die momentan ohnehin stark gefüllten Busse der Linie 654. „Jeder, der nicht ohnehin damit fährt, wird da vermutlich nicht plötzlich einsteigen wollen“, sagt er.