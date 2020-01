Jugendprojekt #5630 : „Wir machen die Stadt noch lebendiger“

Akrobatik ist ein wichtiges Element der Show von #5630, das im Sportzentrum Lüttringhausen geprobt wurde. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die jungen Teilnehmer des Remscheider Jugendprojekts gestalten am kommenden Freitag die Abschlussshow beim „Andersraum“ in Lennep in der Kirche St-Bonaventura. Ein Besuch bei der Generalprobe in Lüttringhausen.

Finn blickt hochkonzentriert in die Halle – und dann scheint sich sein Körper zu erinnern. Er beginnt zu fliegen, zu wirbeln, zu schweben. Der 13-Jährige nutzt die Trampoline zum Absprung über die großen Holzzahlen, die in der Halle verteilt sind. #5630. „Wir haben viele Extraproben in diesen beiden Wochen“, erzählt Finn in einer kleinen Pause. Das sei manchmal anstrengend, mache aber vor allem Spaß.

Seit vier Jahren ist Finn Gasper ein Artistic Jumper. „Aber dieses Mal sind wir noch ein bisschen mehr“, sagt der 13-Jährige. Und dann beobachtet er, wie die Musiker ihre Geigen, Flöten und Cellos auspacken und wie die Tänzer von nebenan in die große Halle im Lüttringhauser Sportzentrum tänzeln. „Wir gehören alle zu #5630“, sagt der junge Sportler, „das ist noch größer.“ Er sei stolz darauf, ein Teil dieses Projektes zu sein und freue sich, gemeinsam endlich auf der Bühne zu stehen. „Remscheid ist überhaupt nicht öde“, sagt er dann noch, „und wir zeigen das jetzt zusammen und geben der Sache ein Gesicht.“

Info Show bildet Abschluss von „Andersraum“ Andersraum Am 4. Januar startete das „Andersraum“-Programm in St. Bonaventura. Abschluss Die Jugendlichen des Projekts #5630 gestalten die Abschlussshow am Freitag, 17. Januar, 20.15 Uhr in der Lenneper Kirche.

Vereinskollegin Tuana Akyazi bringt ein ähnliches Verständnis für die Teilnahme an dem großen Remscheider Jugendprojekt #5630 mit, das Marcel Haupt und Jochen Peitz im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben. „Wir machen diese Stadt jetzt noch ein bisschen lebendiger.“ Am Samstag bekommt die Vision von Marcel Haupt und Jochen Peitz in Lüttringhausen ein Gesicht. „Dieser Teil macht am meisten Spaß“, sagt Peitz, der den ankommenden Künstlern am Eingang ihren Platz und die Umkleiden zeigt. Ein schwieriges Jahr liege hinter ihnen. „Aber jetzt wird auch für die Jugendlichen erlebbar, was wir uns erträumt haben“, sagt der Projektmacher.

Isabel Maar ist mit dabei: Sie hat 2019 beim Remscheider Newcomer Bandfestival den 1. Platz belegt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)