Raumnot an Remscheider Schulen Neue städtische „Tochter“ soll das Tempo beim Schulbau erhöhen

„Die Stadtschulbaugesellschaft wird in der Lage sein, diese Prozesse effizienter zu gestalten und damit Bauvorhaben schneller zu realisieren“, schreibt die Stadt in einem Bericht für den Rat. Auch könne eine ausgegliederte Gesellschaft leichter das nötige Fachpersonal gewinnen, weil sie sich bei der Bezahlung nicht an die Tarifstruktur des öffentlichen Dienstes halten muss. Vor der tatsächlichen Gründung will die Stadt zunächst über ein Gutachten klären, welche zum Anspruchsprofil passende Rechtsform geeignet für die Gesellschaft ist.