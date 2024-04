Öffentlicher Nahverkehr in Remscheid Remscheid will auf Ersatzverkehr für die RE 47 nicht verzichten

Im Ausschuss für Wirtschaft und Mobilität forderte die Politik am Donnerstagabend die Stadtverwaltung auf, sich für die Fortsetzung des Ersatzverkehrs einzusetzen. Sicherlich seien die Busse nicht immer ausgelastet, sagte FDP-Sprecher Philipp Wallutat. Dennoch sei der Schienenersatzverkehr nach dem Ausfall der RE 47 zuletzt für Pendler in die Landeshauptstadt „oft eine gute Alternative“ gewesen, weil man mit dem Bus meist schneller in Düsseldorf sei als mit der seit Kurzem wieder verkehrenden S-Bahnlinie 7. Die fährt nur bis Solingen. Die Gefahr, dass man in der Klingenstadt beim Umsteigen den Anschuss verpasse und 20 Minuten am Bahnhof herumstehe sei groß. Bald, so gab Wallutat zu bedenken, stünden erneut Arbeiten auf der Bahnstrecke an. Thomas Kase (SPD) ergänzte, dass auch viele Solinger die Busse des Schienenersatzverkehrs zum Einpendeln nach Remscheid nutzen.