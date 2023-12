Weihnachtsmärkte im Bergischen Land Bei diesem Fest treffen sich alte Freunde ganz sicher wieder

Die Lenneper Altstadt verwandelte sich am Wochenende in ein kleines, niedliches Winterdorf, in dem an jedem Abend der Bär tobte. Bereits zur Eröffnung am Donnerstagabend strömten die Besucher in Scharen auf den Platz, um sich den ersten Glühwein, die erste Bratwurst oder Backfisch auf dem diesjährigen Lenneper Weihnachtstreff zu genehmigen. Viele von ihnen, würden nicht zum letzten Mal in diesem Jahr den beliebten Treff besuchen, wie sich auch am Freitag- und Samstagabend zeigte.