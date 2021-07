Remscheider vor Gericht : Wiederholungstäter zieht Berufung zurück

Remscheid/Wuppertal Die dürren Fakten: Ein 53-jähriger Remscheider geht in die Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichts. Das hatte ihn hauptsächlich wegen Urkundenfälschung mit Betrugsabsicht und außerdem Leistungserschleichungen durch drei Fahrten ohne gültigen Fahrausweis zu einem halben Jahr Haft auf Bewährung verurteilt.

In allen Fällen zeigte der Mann, der seine Vergehen am Amtsgericht freimütig eingeräumt hatte, auch in der Berufung keinerlei Schuldbewusstsein – in seinem Kulturkreis sei dies kein strafwürdiges Vergehen. Eine Schule habe er nie besucht, so das Gericht, sei ohne Ausbildung und Beruf und erhalte Sozialhilfe. Zeit seines Lebens sei er mit Gesetzesübertretungen aufgefallen, 44 registrierte Vorstrafen und mehrjährige Gefängnisstrafen das Ergebnis.

Das Maßvolle in der Bewährungsstrafe des Amtsgerichts – so die Bewertung der höheren Instanz – erkannte der Remscheider nicht an und war in Berufung gegangen. Nach Aktenlage aber sah die Richterin am Landgericht keinerlei Erfolgsaussichten: Das Geständnis am Amtsgericht besteht, die Vorstrafen wiegen schwer und es drohen auch schon weitere, noch schwebende Verfahren. Sein Anwalt stimmte dem im Grunde zu, schob das Beharren seines Mandanten aber auf eine mögliche Erkrankung. Erst nach einer Verhandlungsunterbrechung und einer längeren Unterredung gelang es ihm, die Zustimmung zu einer Rücknahme der Berufung zu erreichen.