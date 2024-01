Erneut kalte Wohnungen in Remscheid Heizung defekt: Jetzt trifft es die Fichtenhöhe

Erst die Velero-Häuser in Lennep und jetzt das gleiche Spiel an der Fichtenhöhe: Seit anderthalb Wochen haben die Mieter in sechs Häusern an der Kastanien- und an der Eschenstraße keine warme Heizung. Während der Kältetage sei ihre Wohnung teils um die zehn Grad kalt gewesen, so die Mieterin Ewa Syta.