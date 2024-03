Bürgerinitiative kritisiert Millionen-Projekt Wie viele Bäume müssen für das Outlet in Lennep weichen?

Das grünste Outletcenter Europas soll in Remscheid entstehen. Mit dieser Ankündigung hat Investor Philipp Dommermuth aus Montabaur bei seinen Auftritten in Remscheid auch viele jener Menschen überzeugt, die den ersten Outletplänen von McArthur Glen noch sehr skeptisch gegenüberstanden. Die Visualisierungen der Architekten, die zeigen, dass das Shopping-Dorf von einem grünen Dach überspannt wird, auf dem Menschen wie in einer Grünanlage spazieren gehen können, kamen und kommen noch in der Bevölkerung gut an.