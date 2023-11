Millionen-Invest in Remscheid Investor: Outlet braucht klare Sichtachse zur Lenneper Altstadt

Die auswärtigen Besucher des Outlets in Lennep sollen während ihres Aufenthalts in Remscheid nicht nur im Center verweilen, sondern auch den Weg in die historische Altstadt finden – etwa um die dortige Gastronomie zu besuchen. Das war das erklärte Ziel der Stadt Remscheid beim Projekt mit Investor McArthurGlen und das gilt aktuell ebenso für das 140-Millionen-Euro-Invest von Philipp Dommermuth aus Montabaur.