Telepräsenz in der Schule Wie ein kleiner Roboter bei der Inklusion helfen kann

An der Lenneper Albert-Schweitzer-Realschule wird das Ziel der Teilhabe mit Leben gefüllt, berichtete Torsten Schmalt dem Ausschuss. Lisas Mitschüler haben einen Avatar-Dienst eingerichtet. Weil zum kleinen Roboter auch eine Tasche mit harter Schale mitgeliefert wurde, geht Lisa auch mit raus in die große Pause oder in die Sporthalle. „Wo immer die Klasse hingeht, kann sie mitgehen“, sagt Schmalt. Über ein farbiges Licht kann das Mädchen signalisieren, in welcher Stimmung sie ist. Leuchtet es rot, sei klar: Ich bin zwar da, gerade geht es mir aber nicht so gut, lasst mich bitte in Ruhe. „Wann immer sie will, schaltet sie sich wieder dazu.“