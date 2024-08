Kölner Straße in Remscheid „Attraktivität ist mehr als eine Bank und Bäume“

Diese Lektüre verdarb Klaus Kreutzer mächtig die Laune. Am Freitagmorgen musste er in den beiden Remscheider Tageszeitungen lesen, dass die Stadtverwaltung für die geplante Attraktivitätssteigerung der Kölner Straße die Einrichtung einer bergab führenden Einbahnstraße im Abschnitt zwischen Kreishaus und Wupperstraße vorschlägt. Andere Varianten wie ein kurzer Einbahnstraßen-Abschnitt zwischen Johannisberg und Bahnhofstraße oder die von der CDU angeregte Einrichtung eines Shared Space, in dem alle Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind, wurden inzwischen verworfen. Der durch den Verzicht auf die Gegenspur gewonnene Platz soll in Zukunft vor allem für bessere Aufenthaltsqualität und mehr Bewegungsspielraum für Fußgänger und Radfahrer genutzt werden. Bauminseln sollen für mehr Grün sorgen.