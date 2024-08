Geplantes Shopping-Dorf in Remscheid Wichtiger Zwischenschritt beim Outlet-Projekt in Lennep

In der aktuellen Variante, so erklärt Reul-Nocke, müsse der Investor zum Zeitpunkt des Offenlage-Beschlusses auch Eigentümer der Fläche sein. Das sei eine wesentliche Grundlage. Die Dezernentin nennt den Beschluss „einen wichtigen Schritt zur Absicherung des Investors“. Die Stadt gebe ihm damit das klare Signal, dass sie weiter an der Umsetzung des Projekts arbeite. „Wir wollen ihm verdeutlichen, dass die Stadt nach wie vor daran hohes Interesse hat“. Umgekehrt sichere der Investor auf diesem Wege die Bereitschaft zu, den Kaufpreis in dem Moment zu überweisen, wenn der Rat den Offenlage-Beschluss zum Outlet-Projekt fasst. „Er geht also in Vorleistung“, sagt Reul-Nocke.