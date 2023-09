Schnelles Internet in Remscheid Westconnect baut flächendeckend Glasfaser aus

Rund 55.000 Adressen – und damit knapp 75 Prozent – will die Westconnect in den kommenden fünf Jahren an das Glasfasernetz anschließen. Mit dem bereits ausgebauten Netz seien damit mehr als 95 Prozent der Adressen in Remscheid versorgt, sagte Heiko Grebe, Leiter Regional- und Rolloutmanagement Westconnect, auf einer Pressekonferenz zur Unterzeichnung der Erklärung mit der Stadt. Lediglich 874 Adressen blieben nach der aktuellen Planung ohne Glasfaser.