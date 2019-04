Remscheider Verbraucherzentrale hilft : Wertvolle Tipps gegen E-Mail-Betrug

Remscheid Wer eine seltsame E-Mail geschickt bekommt, sollte vorsichtig sein. Die Verbraucherzentrale warnt.

Die E-Mail, die aktuell in Umlauf ist, ist scheinbar von einem Vertreter der Ärztlichen Kinderschutzambulanz. Der Empfänger soll einen Link anklicken, um eine angebliche Rechnung herunterzuladen. Die Verantwortlichen der Fachstelle sind für das Problem sensibilisiert. Bereits 2018 gab es ähnliche Fälle. „Es ist wirklich unglücklich, wenn Sponsoren solche E-Mails erhalten“, sagt Birgit Köppe-Gaisendrees. Die Leiterin der Kinderschutzambulanz versichert jedoch: „Wir verschicken keine Rechnungen per E-Mail.“ Sollte jemand eine E-Mail von der Organisation erhalten, solle er sich im Zweifelsfall die Echtheit am Telefon bestätigen lassen.