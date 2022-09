Übergabe in Remscheid-Lennep : Wertvolle Erstausgabe in Röntgens Geburtshaus

Dr. Gerald Antoch, Janina und Dr. Volker Zitzmann, Dr. Ulrich Mödder und Kai Schreiber (v. l.) mit der Erstausgabe der Schrift „Über eine neue Art der Strahlen“ von Wilhelm Conrad Röntgen. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Lennep Eine Dauerleihgabe des Ehepaars Dr. Volker und Janina Zitzmann aus Kürten ist ab sofort im Museum am Gänsemarkt zu sehen.

Das Geburtshaus des größten Sohns Lenneps, Wilhelm Conrad Röntgen, ist um eine Attraktion für reicher. „Schatzkammer“ wird der Bereich genannt, in dem sich die Exponate befinden, die besonders wertvoll sind. Am Freitagabend wurde im in mehrjähriger Restaurierung liebevoll hergerichteten Geburtshaus am Gänsemarkt vom Ehepaar Dr. Volker und Janina Zitzmann aus Kürten ein Schriftstück übergeben, das stolze 127 Jahre alt ist.

„Dabei handelt es sich um die Erstausgabe der Publikation ‚Über eine neue Art von Strahlen‘ aus dem Jahr 1895, in der Wilhelm Conrad Röntgen die nach ihm benannten und von ihm entdeckten Röntgenstrahlen beschrieb“, sagte Dr. Gerald Antoch, der stellvertretende Präsident der Deutschen Röntgengesellschaft, der die Dauerleihgabe im Geburtshaus zusammen mit dem neuen Leiter des Museums, Kai Schreiber, und Dr. Ulrich Mödder, dem Vorsitzenden der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Röntgengesellschaft, dankbar in Empfang nahm.

Zwischen den Vorfahren des Ehepaars Zitzmann und Röntgen habe es indes keinerlei Bekanntschaft gegeben, sagte Volker Zitzmann. „Wie genau die Publikation in den Besitz meines Urgroßvaters Dr. Moritz Trabold gekommen ist, wissen wir nicht mehr. Aber Tatsache ist, dass meine Frau es beim Ausräumen des Dachbodens im Haus meiner Mutter gefunden, nachdem diese gestorben war.“ Die Publikation wurde von der Lenneperin Marita Kuhn vom Atelier für Papierrestaurierung restauriert.

Dabei sei es durchaus ein Zufall gewesen, dass das an sich eher unscheinbare und kleinformatige Heft nicht im Altpapier gelandet sei, wie er schmunzelnd zugab. „Zum Glück hat meine Frau es entdeckt und zur Seite gelegt, denn ich hätte es vermutlich mit einem anderen Stapel Papiere in den Müll gegeben.“ Sie habe den bekannten Namen auf dem Deckblatt gesehen und gedacht, dass man das Heft wohl erst einmal aufheben sollte, ergänzte Janina Zitzmann. „Ich habe dann Kontakt zum Museum in Lennep aufgenommen, wo man direkt großes Interesse gezeigt hatte“, sagte sie.

Fakt sei allerdings, dass der Vorfahre Volker Zitztmanns, der Allgemeinarzt Dr. Moritz Trabold, ein Zeitgenosse Wilhelm Conrad Röntgens gewesen sei. „Er hat damals auch in Würzburg studiert, als Röntgen dort die Röntgenstrahlen entdeckte – vielleicht hat er es sich einfach aus Interesse am Thema gekauft oder es an der Universität in die Hände bekommen“, sagte Volker Zitzmann. In der Folge der Jahrzehnte sei das kleine Heft dann mehrfach umgezogen. „Auch meine Mutter ist dann noch umgezogen, zuletzt hat sie in Erkrath bei Düsseldorf gelebt. Dort haben wir dann das Heft auf dem Dachboden gefunden“, sagt Volker Zitzmann.