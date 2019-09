Bürgermonitor in Remscheid : Werkzeugtrasse soll sicherer werden

Wilfried Mehlmann an einer Engstelle an der Stachelhauser Straße. Foto: Röser, Henning

Remscheid Für Fußgänger auf dem Weg von der Innenstadt nach Blumental und Stachelhausen birgt der Rad- und Wanderweg große Gefahren, sagt Wilfried Mehlmann. Er plädiert für einem Umbau im Bereich der Brücke an der Treppenstraße.

In Höhe des Bahnübergangs an der Stachelhauser Straße fällt die Böschung an der Trasse des Werkzeugs über einige Meter steil ab. Schneisen im dichten Grün des Hanges zeigen, dass die Topographie die Trassennutzer nicht davon abhält, diese Abkürzung zu nehmen, um schneller nach Blumental zu gelangen. Der nächste sichere Ausgang aus der Trasse ist erst hinter dem BSI-Gebäude an der Weststraße, also ein ordentliches Stück entfernt.