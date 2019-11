Wirtschaft in Remscheid : Werkzeugindustrie leidet unter Strafzöllen

Unternehmen, die Zangen und Schraubendreher in ihrer Produktliste führen, werden von den Strafzöllen der USA hart getroffen. Wie Nina Šehović, Referentin für Außenwirtschaft bei der Bergischen Industrie- und Handelskammer (IHK) mitteilte, erreichen sie weiterhin Anfragen von Unternehmen, die Informationen über die Liste der Starfzölle der Regierung Trump brauchen.

Diese gelten seit dem 18. Oktober. „Entscheidend für die Unternehmen ist, wie der Markt in Amerika auf die höheren Preise reagiert“, sagt Šehović. Nach ihrer Beobachtung fahren die Unternehmer unterschiedliche Strategien. Hazet aus Remscheid möchte zum Beispiel auf Gewinnmargen beim Export der betroffenen Produkte in die USA verzichten, in der Hoffnung, auf diese Weise den amerikanischen Markt verteidigen zu können. Es sei temporär einfacher, den Markt zu verteidigen, als nachher den amerikanischen Kunden wiedergewinnen zu müssen, heißt es. Andere Unternehmen hoffen darauf, der Ruf von Werkzeugen aus Deutschland sei bei den Verbrauchern in den USA so gut, dass sie die höheren Preise akzeptieren. Etwa neun Prozent des Exportes aus der Region gehen in die USA. 6000 Beschäftigte arbeiten in der bergischen Werkzeugindustrie.