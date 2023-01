Remscheider Grundschüler „Wenn man es im Herzen spürt, ist es Liebe“

Malik zeigt auf, er nimmt das Thema direkt als Anlass, seinem Klassenkameraden, der ganz hinten sitzt, etwas Schönes zu sagen, dreht sich zu ihm um: „Deyvid, du hast einen sehr schönen Pullover an.“ Deyvid, der bislang den anderen nur zugehört hat, lächelt plötzlich auf. „Danke“, sagt er, „das ist schön.“ Und dann legen auch die anderen los. „Ich finde, du hast wunderschöne Ohrringe, Bernadette“, lässt Lara ihre Sitznachbarin wissen, „Feria, du bist eine tolle Freundin“, „Stefan, du wohnst in einem tollen Haus“, „Ebuzar, du hast so süße Wangen“. Doch die allermeisten Komplimente erntet Regina Böhm, die Klassenlehrerin. „Frau Böhm, du bist so schön, du hast so schöne Schminke und so schöne Fingernägel“, „Du bist so lieb“, „Du bist stylish“, „Deine Augen leuchten so schön“.