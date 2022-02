Lennep : Wenn die Diva auf den Teufel trifft

Der Teufel (Andreas Strigl) hat Manieren und gibt Hildegard Knef (Angela H.Fischer) Feuer für ihre Zigarette. Foto: Jürgen Moll

Lennep Das Leben von Hildegard Knef ist vorbei: Ein Dreier-Ensemble des Actor‘s Studio NRW wirft in einer Inszenierung im Rotationtheater im Jenseits einen Blick zurück.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Es ist eine geradezu faustische Geschichte, die das Publikum am Freitagabend im Rotationstheater bei der Premiere des Stücks „Hilde Knef - Der Teufel und die Diva“ des hauseigenen Actor‘s Studio NRW zu sehen bekam. Hildegard Knef ist gestorben. Und erfährt in einer Art Zwischenwelt von dieser für sie durchaus existenziellen Erfahrung. Von einem charmant-öligen Herrn in Schwarz, der über sich die vom Dichterfürsten Goethe bekannten Worte sagt: „Ich bin die Kraft, die stets das Gute will und doch das Böse schafft.“

Die Knef (Angela H. Fischer) kann es nicht glauben: „Mephisto persönlich managt jetzt die Knef – ich kann mir die Schlagzeile schon vorstellen…“ Und doch: langsam aber sicher sickert die Wahrheit ein, die Diva muss das eigene zu-Grunde-gehen akzeptieren. „Ich bin tot.“ Und auch, wenn man sich nach dem Ableben doch nicht unbedingt zum Teufel (Andreas Strigl) wünscht, macht es durchaus Freude, ihm und der Diva bei ihren posthumen Zwiegesprächen zuzuhören. „Was willst du denn von mir?“, fragt die Knef den Teufel. „Die Wahrheit über Hildegard Knef“, kommt die Antwort prompt. Und diese Wahrheit kitzelt der Zwiefach Gehörnte nach und nach aus der Diva heraus.

Info Die Berliner Diva kommt eigentlich aus Ulm Leben Geboren wird Hildegard Frieda Albertine Knef 1928 in Ulm, sie stirbt 2002 in Berlin. Ihr bekanntester Film war „Die Sünderin“ (1950), ihr bekanntestes Lied „Für mich soll‘s rote Rosen regnen“ (1968). Termine „Hilde Knef - Der Teufel und die Diva“ ist im Rotationstheater noch am Freitag, 25. Februar, und Samstag, 5. März, jeweils 20 Uhr zu sehen.

Aber auch wenn jener eben der Teufel höchstselbst ist, hat er bei dieser nicht immer ganz leichtes Spiel. Wobei es durchaus Themen im Leben der Knef gab, die zumindest schwierig waren. „Du warst ein böses Mädchen. Und ich liebe böse Mädchen“, sagt der Leibhaftige über die Liaison der Diva mit einem Nazi-Regisseur. Das lässt die tote Knef aus der Haut fahren. „Ich war acht, als der Spuk anfing und 20 als er vorbei war. Hätte ich als kleines Mädchen in den Führerbunker gehen und mit einer Granate all dem ein Ende setzen sollen?“, ruft sie. Aber wir auch immer es gewesen sein mag - „so oder so ist das Leben/Ich sage, heute ist heut‘/Was ich auch je begann/Ich hab es gern getan/Ich hab es nie bereut“, singt sie darüber. Das tut der Teufel zwar als melancholischen Schlager-Schmonzes an, wenn man es sich aber zur Maxime macht, lebt es sich sicherlich nicht allzu schlecht.

Apropos gut. Das sind die drei Akteure auf der Bühne nämlich wirklich. Neben Teufel und Diva ist danoch ein Dritter im Ensemble – der Pianist Ulrich Espenlaub. Der begleitet das Duo im Zwiegespräch mit immer passenden Pianoklängen und, ab und zu, etwas Melancholischem auf dem Schifferklavier. Deutlich wird, dass das Leben der Knef neben allen Höhen auch nicht ohne tiefe Tiefen ausgekommen ist. Und interessant ist, dass der Teufel in diesem Fall als eine Art Spiegelbild oder auch Gewissen fungiert, das der Knef vor Augen führt, dass eben nicht alles im Künstlerleben Gold ist. „Was ist der Grund für den Beruf/nur der Applaus/Wie eine Sucht, die man verflucht/ist der Applaus“, singt sie, und dann scheint klar, wofür sie gelebt hat. Doch als der Teufel ihr den Vertrag hinhält - „ewiger Ruhm und Applaus für Hildegard Knef, wenn Du zu mir kommst, in die sogenannte Hölle“, schmeichelt der Satan – ist es nicht so einfach. „Alles, was ich im Leben wollte, war glücklich sein. Wenn es schon zu Lebzeiten nicht klappte, dann doch wenigstens im Jenseits“, sagt sie und lehnt die Unterschrift ab.