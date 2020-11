Ansichtssache in Remscheid : Wenn Förderketten zur Stolperfalle werden

Ansichtssache in Remscheid

Meinung Remscheid Remscheider Politik und Verwaltung haben die Erwartungen der Vereine in die Höhe getrieben. Höchste Zeit für eine neue Standortbestimmung.

Als ein Plan mit Fallstricken wurden an dieser Stelle vor drei Monaten die aufeinander abgestimmten Förderanträge der Stadt für den diesjährigen „Investitionspakt zur Förderung der Sportstätten“ in NRW bezeichnet.

Die angepeilte Ketten-Förderung von addiert 2,25 Millionen Euro hätte viele Probleme gelöst, der OB sprach gestern im Telefonat mit dieser Zeitung von der „eierlegenden Wollmilchsau“. Am Ende wurde dann aber nicht mal einer der beiden Förderwünsche bewilligt. Ein trauriges, aber nicht völlig überraschendes Déjà-vu. Die Stadt kennt das Spiel aus den misslungenen Versuchen, Geld für das Freibad zu bekommen.

Und die sich darum nun schwer wieder zurückdrehen lässt. So viele politische Schwüre gab es etwa für den BV 10, dass der fest davon ausgehen muss, dass er am Neuenkamp eine Zukunft auf grünem Untergrund hat. Der rührige Vorsitzende Berthold Fahl brachte nicht umsonst gestern schon das Thema der anstehenden Haushaltsplan-Beratungen ins Spiel. Auch eine Presseerklärung des CDU-Landtagsabgeordneten Jens Nettekoven lässt sich in diese Richtung interpretieren.