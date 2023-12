Behandlung im Bergischen Wenn der Rückenschmerz im Kopf beginnt

Diesen Instinkt hatte sie schon als ganz junge Ärztin: Schon zu Hause in Norddeutschland hatte sie den Weg Richtung Medizin eingeschlagen, hatte die Kombination vom Umgang mit Menschen und dem medizinischen Handwerk zu schätzen gelernt und sich für das Medizinstudium entschieden. 2013 kam sie für ihre Facharztausbildung ans Krankenhaus nach Wermelskirchen. „Die beste Entscheidung meines Lebens“, sagt sie, schwärmt von flachen Hierarchien und Raum für Fragen. Und hier entdeckte sie auch: „Patienten brauchen die Aufmerksamkeit und die Zuwendung ihres Arztes.“ Also ging sie nach Feierabend noch mal in die Patientenzimmer und erkundigte sich – dafür blieb während der Schicht wenig Zeit. „Diese Gespräche sind für Menschen manchmal lebensverändernd“, stellte sie fest. Sie nahm sich Zeit. Ihr Weg nach Burscheid führte die Fachärztin für Orthopädie dann über eine Praxis für ambulante Orthomedizin, über Intensivmedizin für Neugeborene und dann über die Orthopädie einer Klinik in Deutz. Ihre Überzeugung verstärkte sich: „Der Mensch muss in seiner untrennbaren Ganzheit betrachtet werden.“