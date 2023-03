Kosmetik in Remscheid Wenn der Mann zum Schminktopf greift

„Als Erstes bringen wir deine Augenbrauen in Form“, erklärt sie dem Digital Sales Manager, der mit einem verzweifelten, hilfesuchenden Blick antwortet. „Jaja, ich weiß, davor haben die meisten Männer Angst“, sagt Sladjana Krause augenzwinkernd und tätschelt ihm tröstend den Arm, „wir machen es kurz und schmerzlos mit Heißwachs“. Bevor Unshelm antworten kann, hat sie die flüssige grüne Masse schon aufgetragen „Extra in Grün, für dich und mich als Borussen-Fans“, verkündet die Kosmetikerin lachend. „Und wenn hier ein Kölner liegt und nicht still hält, drohe ich ihm immer mit einer Raute in der Augenbraue.“