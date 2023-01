Polizei-Sprechstunde in Remscheid Wenn der Lkw die Straße blockiert

Günter Kuhl hat das Foto auf DIN A4-Größe ausgedruckt. Es zeigt einen langen Sattelzug, der quer zu den Fahrtrichtungen auf einer Straße steht. Der Fahrer hat seinen Kopf aus dem Fenster gestreckt und schaut konzentriert nach hinten. Ganz offensichtlich will er rückwärts in eine schmale Einfahrt hineinfahren. Weil das nicht so leicht ist, brauchen selbst geübte Fahrer einige Minuten für das Manöver. Für Günter Kuhl als Anwohner der Büchelstraße ein echtes Ärgernis.