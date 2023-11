Müllentsorgung im Wald Hundekot-Weitwurf an der Eschbach-Talsperre

Die TBR befürchten, dass sich die Situation damit eher verschlimmern als verbessern wird. Sie sehen die Gefahr, dass Eimer auf dem stark besuchten Weg schnell voll sind, überquellen und so das Erscheinungsbild und die Sauberkeit in diesem Erholungsgebiet eher leiden würde. Die richtige Frequenz für eine Leerung sei schwer abschätzbar. Die Erfahrung zeige, dass die Sauberkeit im Wald höher ist, wenn dort keine Abfallkörbe stehen, heißt es weiter. Dann nähmen die Besucher die Verpackungen, die sie mit in den Wald gebracht hätten, auch wieder mit, wenn sie ihn verlassen. Insgesamt, so sei der Eindruck der Forstwirte, die das Revier rund um die Talsperre betreuen, gebe es im Areal im Bereich des Rundweges keine hohe Verschmutzung.