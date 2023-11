Gleichberechtigung in Remscheid Wenig Frauen wollen oberkörperfrei schwimmen

Bereits seit April dürfen Frauen in Kölner Schwimmbädern oberkörperfrei ihre Bahnen ziehen. Jetzt wollen die Grünen wissen, wie es im Remscheider H 2 O und im Freibad im Eschbachtal aussieht. Dass beide aufgrund von Bauarbeiten gerade nicht für den Badebetrieb geöffnet sind, ist für die Fraktion erst einmal nebensächlich. Besonders in ihren Fokus ist in der Anfrage ein Absatz in der Badeordnung des H2O geraten: „Der Aufenthalt im Badebereich ist nur in üblicher Badebekleidung gestattet. Ob die Kleidung angemessen ist, entscheiden die Mitarbeiter des Freibades“, heißt es der Anfrage zufolge dort. Weiter wirft die Fraktion die Frage auf, wie mit Nicht-binären, Inter- und Transpersonen umgegangen werde.