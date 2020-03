Frauenhaus in Remscheid : Wenig Freiheit in Corona-Zeiten

Die Frauen bewohnen zwar Einzelzimmer, die Mütter zusammen mit ihren Kindern. Es gibt allerdings auch Gemeinschaftsräume wie die Küche. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Die Corona-Krise stellt auch das Remscheider Frauenhaus vor ungeahnte Herausforderungen. Dort fürchtet man unter anderem die Zunahme von häuslicher Gewalt. Ein Gefühl von Freiheit gibt es für die Frauen nun kaum.

Von Sabine Maguire

Soziale Distanzierung? Wären die Zeiten anders, würden einem diese Worte vermutlich Angst machen. Man kann sich selbst nicht oft genug daran erinnern, dass es keineswegs eine seelische Distanz ist, die uns nun abverlangt wird. Und dennoch gibt es Menschen, denen dass, was wir jetzt alle tun sollen, besonders schwer fällt. Dazu gehören auch die Frauen, die unter dem schützenden Dach des Frauenhauses einen Halt gefunden haben.

„Sie kommen aus Gewaltbeziehungen und beginnen bei uns normalerweise damit, an dem Gefühl von Freiheit zu schnuppern“, beschreibt die Leiterin des SkF-Frauenhauses Karin Heier die Not, mit sich der die Frauen nun inmitten von Ausgangsbeschränkungen auseinandersetzen müssen. Sich eingesperrt zu fühlen: Das sei eine Last auf der Seele, die man mit dem Start in ein neues Leben eigentlich ganz schnell abschütteln wolle. Nur das es eben keine normalen Lebensumstände sind, unter denen das jetzt dennoch gelingen soll.

Info Hier finden Frauen Hilfe Foto: Moll, Jürgen (jumo) Das neue Remscheider Frauenhaus wurde im Herbst 2019 eröffnet. Dort wohnen derzeit acht Frauen und acht Kinder. Telefon: 0 21 91 / 99 70 16. Hilfsangebote Hilfe bei häuslicher Gewalt finden Frauen unter www.hilfetelefon.de oder unter der Telefonnummer 0 800 / 011 60 16. Hilfsangebote und Kontaktadressen und gegebenenfalls einen Frauenhausplatz findet man auch auf der Homepage der Landesarbeitsgemeinschaft Autonomer Frauenhäuser NRW: www.frauen-info-netz.de

Hinzu komme, dass es gerade Frauen aus Gewaltbeziehungen verlernt hätten, auf sich selbst zu achten. „Der Fokus liegt nicht darauf, sich zu schützen“, weiß Heier. Viele Bewohnerinnen des Frauenhauses würden unter Posttraumatischen Belastungsstörungen leiden und ihre Symptome nun auch stärker körperlich fühlen. „Den Stillstand und das Ruhigbleiben ertragen zu müssen, verschlimmert ihren Zustand“, sagt die Leiterin des Frauenhauses. Den fehlenden Selbstschutz müsse man behutsam aufbauen – und das alles inmitten eines Ausnahmezustandes, der dem Einzelnen und auch der Gesellschaft vieles abverlangt. Auch für das Frauenhaus-Team sei das keine leichte Aufgabe, die zu den Alltagsproblemen noch hinzukomme.

Und dennoch habe man schon zu Beginn der sich abzeichnenden Krise konsequent reagiert und den Frauen auch mit Hilfe von Dolmetschern die Lage immer wieder aufs neue erklärt. Sei es anfangs vor allem um Hygienevorschriften gegangen, so sei nun auch das Kontaktverbot zum Thema vieler Gespräche geworden. Im Frauenhaus selbst lasse sich so etwas nicht so einfach umsetzen. Die Frauen bewohnen zwar Einzelzimmer, die Mütter zusammen mit ihren Kindern. Es gebe allerdings auch Gemeinschaftsräume wie die Küche, die alle gemeinsam nutzen könnten. Und da die Frauen sich selbst versorgen würden, könne man ihnen den Zugang zu diesen Räumen nicht verwehren.

Dass es am Haus einen Garten gebe, sei nun ein Glücksfall. „Wir regen dazu an, gemeinsam mit den Kindern an die frische Luft zu gehen“, berichtet Heier aus dem Alltag. Die Gruppenangebote habe man bereits eingestellt – Einzelgespräche biete man regelmäßig weiter an. Die Frauen seien eigentlich darauf ausgerichtet, sich ein neues Leben aufzubauen – mit allem, was dazugehört. Das sei auch sonst nicht einfach, aber nun komme vieles zum Stillstand, weil auch Ämter und Behörden im Krisenmodus arbeiten würden.

Sorgen bereitet den Sozialverbänden auch die düstere Prognose, dass inmitten von Kontaktsperren die häusliche Gewalt zunehmen könnte. „Da fällt auch die soziale Kontrolle weg“, fürchtet Heier die Auswirkungen fehlender sozialer Kontakte. Zuweilen seien es Großeltern, die den Kindern Halt geben würden. Auch Freunde oder Nachbarn seien oftmals diejenigen, denen auffalle, wenn in ohnehin prekären Verhältnissen etwas aus dem Lot gerate. Nun würden Familien in den eigenen vier Wänden aufeinanderhocken inmitten von Angst, Unsicherheit und finanziellen Nöten.