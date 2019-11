Initiative in Lüttringhausen : Weltladen im Wandel der Zeit

Sabine Ullrich (v.l.), Manfred Brauers und Henna Schnippering zeigen Produkte aus dem F(l)air-Weltladen. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Lüttringhausen Der F(l)air-Weltladen an der Gertenbachstraße hat vor 20 Jahren seine Pforten geöffnet. Er bietet fair gehandelte Produkte an und ist mit seinem Café ein Treffpunkt im Herzen des Lüttringhauser Dorfes. Ein Besuch.

Vor 20 Jahren eröffnete der F(l)air-Weltladen an der Gertenbachstraße in Lüttringhausen. Das erklärte Ziel der zuvor gegründeten Ökumenischen Initiative: Durch höhere Produktpreise für Kaffee und Schokolade etwa den fairen Handel voranzutreiben und durch die damit verbundenen höheren Löhne in den Produktionsländern für ein bisschen mehr soziale Gerechtigkeit auf der Welt zu sorgen. An diesem Grundprinzip hat sich bis heute nichts verändert. Vieles wurde verbessert, doch es bleibt eine Herausforderung.

Drei Grundpfeiler sind es, auf denen der F(l)air-Weltladen seit seiner Eröffnung im Dezember 1999 steht: Faire Produkte anbieten, über den fairen Handel informieren und schließlich auch mit einem integrierten Café, in dem die Produkte probiert werden, ein Treffpunkt im Herzen des Lüttringhauser Dorfes sein. Daran hält die Ökumenische Initiative seit jeher fest.

Info Geschäft wurde rundum erneuert Initiative Zur Ökumenischen Initiative gehören neben privaten Mitglieder auch Vereine und die Kirchengemeinde. Aktuell sind es rund 70 Mitglieder. Geschäft 2019 wurde das Geschäft an der Gertenbachstraße für etwa 50.000 Euro erneuert.

Doch in 20 Jahren hat sich auch vieles verändert, wie der stellvertretende Vorsitzende des Vereins, Manfred Brauers, erklärt: „Vieles hat sich in der Zeit professionalisiert.“ Die Qualität der Produkte konnte auch durch die Unterstützung der Weltläden deutlich verbessert werden. Es gebe diese eine berühmte Anekdote von früher, erzählt Brauers, „mit dem berühmten Kaffee aus Nicaragua, der bei einigen Magenschmerzen verursacht hat.“ Kunden kauften den Kaffee, obwohl er nicht sonderlich gut schmeckte, dennoch weiterhin aus Verbundenheit und Überzeugung, sagt Brauers. Denn dass der faire Handel in den Produktionsländern tatsächlich einen Unterschied ausmacht, erfahren die Mitglieder aus dem regelmäßigen Austausch mit befreundeten Kooperativen, deren Waren sie in Deutschland verkaufen.

Es lässt sich aber eben auch direkt an der gestiegenen Qualität der Produkte festmachen. Die Kaffeevariationen sind nicht nur bekömmlicher, sondern auch deutlich vielfältiger, ebenso wie die Schokoladen und überhaupt die Produktpalette im F(l)air-Weltladen. „Die Lebensmittel machen immer noch einen Großteil unseres Sortiments aus“, sagt Brauers. Doch mittlerweile ist es eben nicht nur Kaffee aus Südamerika und Schokolade aus Afrika, sondern etwa auch Pasta aus Süditalien, sagt Brauers. „Wir haben ja teilweise im Süden Europas mittlerweile ähnlich oder schlimmere Zustände als in den sogenannten Dritte-Welt-Ländern.“