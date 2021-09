Pandemie in Remscheid : Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion

Remscheid In Remscheid ist ein 71-jähriger Mann im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben, meldet das städtische Gesundheitsamt am Dienstag. Damit ist die Zahl der Todesfälle in Remscheid auf 180 gestiegen.

123 Bürger haben sich aktuell mit dem Coronavirus angesteckt und leben ebenso in häuslicher Quarantäne wie 559 Personen, die als Verdachtsfälle gelten. Zwei Covid-19-Patienten müssen derzeit im Krankenhaus behandelt werden. Der 7-Tage-Inzidenz-Wert ist von 41,2 auf 37,7 gesunken. Der NRW-Schnitt liegt bei 69,0.

(red)